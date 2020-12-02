Tiyatro, Dünya Sağlık Örgütünce "pandemi" olarak ilan edilen COVID-19 salgını sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sürecin tiyatro sanatına olumsuz etkilerini azaltmak, özel tiyatroların oyunlarını sanatseverlerle buluşturmak ve yazarların yeni oyunlarını sektöre tanıtmak amacıyla "Dijital Tiyatro" projesinin hayata geçirildi.

Projedeki eserler "Sesli Oyun" ve "Dijital Oyun" kategorilerinde olacak.

Açıklamada, başvuruların 30 Aralık'a kadar "ozeltiyatrolar@ktb.gov.tr" adresine yapılabileceği ifade edildi.

Projeye ilişkin ayrıntılara "http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-277166/dijital-tiyatro.html" adresinden ulaşılabilinecek.