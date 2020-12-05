İznik'in Hisardere Mahallesi’nde, özel mülkiyet alanı olan zeytinlikte yapılan kazılarda son 2 yılda 5 lahit bulundu.

İlk lahitin bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Kazı alanı branda ile kapatıldı

Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, 2 ay önce tekrar başladı. Kazıda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen ‘Nekropol’deki kazı alanı, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

Mezar odasının çevresindeki çalışmaya devam eden ekipler, yeni mezar odalarına da rastladı. Yeni mezar odasının Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Ekiplerin, zeytinlik alandaki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.