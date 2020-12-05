Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Görekemli binanın açılışından sonra, binanın içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestras Müzesi (CSO), sanatseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan ve Türkiye'nin çok sesli müzik tarihine tanıklık eden enstrüman, belge ve fotoğrafların yer aldığı CSO Müzesi, ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi.

Tarihe tanıklık eden enstrümanlar segileniyor

Müzede Türkiye'nin çok sesli müzik tarihine tanıklık eden tubalar, kornolar, klarnetler ve kemanlar sahneleniyor.

Enstrümanların yanı sıra tarihi plaklar ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın iz bırakan konserlerinden fotoğraflar da müze de yer alıyor. 1933 yılına ait taş plak da müzede sergilenen enstrümanlardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından orkestraya hediye edilen 87 yıllık tarihi taş plakta İstiklal Marşı'nın ilk kaydı yer alıyor.

Osman Zeki Üngör'e ait keman da müzede

İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'e ait keman da müzede sergilenen önemli enstrümanlardan biri.

Zeminde yer alan plak desenleri de farklı bir ses sistemini barındırıyor.

Müzenin zeminindeki tabakalara dokunulduğunda müzik dinletisi başlıyor. Müziği sadece o ortamda bulunan kişiler dinleyebiliyor.

Haber: Ergül Birgül

Kamera: Nurullah Soran