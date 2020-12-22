Yağışlar bu yıl mevsim normallerinin altında seyretti. Kuraklık su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Küresel iklim değişikliğinin etkileri günden güne daha çok hissediliyor.

Isparta'daki Eğirdir Gölü de bu durumdan etkilenen su kaynakları arasında. Eğirdir Gölü, göller yöresindeki ikinci büyük tatlı su havzası. Göl, içme ve sulama suyu ile turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği bakımından büyük bir öneme sahip.

Su seviyesi azalan gölde, sahiller çekilince su kaydırakları da kumsalda kaldı. Bunda göl suyunun tarımsal sulamada bilinçsizce kullanılması da etkili. Böyle giderse göl kuruma riskiyle karşı karşıya.

[Fotoğraf: DHA]

"Eğirdir Gölü'nü tamamen kaybedebiliriz"

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz Şener, göldeki çekilmeyle ilgili şunları söyledi:

"Minimum su koduna ne yazık ki yaklaşıyoruz diyebiliriz. Su seviyesinin 1 buçuk metreyle hatta 2 metreye yaklaşan değerlerde bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Bir önlem alınmadığı takdirde tabi bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki bir 30-40 yıl içinde biz Eğirdir Gölü'nü tamamen kaybedebiliriz."

[Fotoğraf: DHA]

Meke Gölü kurudu

Konya'daki Meke Gölü'nde de uzun zamandır tehlike çanları çalıyor.

Toprak yağmura ve kara hasret. Kuraklıkla birlikte göldeki kirlilik de gün yüzüne çıktı. Meke Gölü, yağışlarla birlikte eski günlerine kavuşmayı bekliyor.