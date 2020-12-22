Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 5 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 zanlı yakalandı.
Operasyon, Malatya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapasamında aranan 5 zanlı yakalandı.
Ekipler, 14-21 Aralık'ta yaptığı çalışmada, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan arananları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ
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