İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde gizli yöneticilik yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.