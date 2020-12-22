Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
Sakarya'da FETÖ/PDY’nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde gizli yöneticilik yaptığı tespit edilen kişi de bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde gizli yöneticilik yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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