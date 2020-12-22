Domaniç ilçesinde torunlarının işlettiği konfeksiyon dükkanında zamanını geçiren Nuri Uysal, yakalandığı yeni tip koronavirüs (COVID-19) rahatsızlığını 10 günde atlattı.

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Uysal koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınıp ilaç tedavisine başlandı.

İlerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 10 günde COVID-19'u yenen Uysal, yaşadığı süreci anlatırken, maskesiz sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim"

Torunlarıyla birlikte hayattan kopmadığını hatırlatan Uysal, “Çocuklarla hastaneye gittik. Hasta olduğumu öğrendik. Beni evde karantinaya aldılar. Pek ilgilendiler. Maşallah bütün hastalıkları atlattığım gibi bunu da atlattım. 10 günde ayağa kalktım. Bu hastalığı, herkes kolay atlatamıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Dedem kendine çok iyi bakar"

Torunu Hamit Uysal, dedesinin kısa bir süre önce kolon kanseri atlattığını belirtti.

Uysal "Dedem, bir sürü ameliyat atlattı. Çok şükür 10 günde ayağa kalktı. Kendine çok iyi bakar, bugüne kadar pek çok ameliyat oldu. En büyük sorunumuz ise kolon kanseri süreciydi. Çok şükür kanseri de atlattı" dedi.