At arabaları, Trakya'da yük taşımacılığında hala yaygın kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Keşan Belediyesi'nin hayata geçirdiği "At Arabaları Dönüşüyor" projesiyle, atların yük taşımacılığı eziyetinden kurtarılması ve şehir içi trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor.

Tespit edilen 104 hak sahibi bir dernek çatısı altında toplandı.

At arabalarını teslim edenlere, ücretsiz benzin motorlu triportör veriliyor.

'Şehrin ekonomisine can suyu olacak bir proje'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacığlu, "Hem çevreci, hem istihdam yaratıcı, hem de sosyal bir proje olarak değerlendirdik. Bir taşla 4 kuş vurduk, gerçekten şehrimizin de ekonomisine can suyu olacak bir proje" dedi.

Hayvanlar yük taşımacılığından kurtarılacak

Yeni araçlarla, yük taşımacılığı yanında kurye ve kargo işleri yapılması da hedefleniyor. Yük taşımacılığından kurtarılacak olan atların, hayvan bakımevlerine emanet edilmesi planlanıyor.

Çevre Şehircilik Bakanlığının yüzde 50 oranında hibe desteği sağladığı proje, 1 milyon 600 bin liraya mal oldu.