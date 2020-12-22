Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 9 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da kaçak tütün ihbarı alan ekipler, bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinden, 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tır dolusu kaçak tütün getirileceği ihbarını aldı.
Ekipler, belirlenen tırı drone destekli takip sonucunda durdurdu.
Polis, tırın dorsesinde yaptığı aramada, 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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