Yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. İstanbul'daki Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Kıyı şeridi, yüzlerce metrekarelik yosun örtüsüyle kaplandı.

Elmalı Barajı’ndaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metre. Geçtiğimiz yıl bu rakam 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor.

Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32 buçuk seviyelerine kadar düştü. 3 aylık süreçte, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 24 seviyesine kadar geriledi.

Suyun azalmasıyla birlikte, barajda yosun patlaması yaşandı. Özellikle kıyı şeritlerini yeşil bir tabaka kapladı.

Barajlar alarm veriyor

İstanbul genelinde, durum Elmalı'dan farklı değil. Tüm barajlardaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39 civarındaydı. Aralık ayında yüzde 21,7 seviyelerine indi. Bu son 10 yılın en düşük oranı oldu.

İki yıl önce İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 77,29 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da en düşük su seviyesi Kazandere'de yaşanıyor. Barajdaki doluluk oranı yüzde 4'ler seviyesinde.