Merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyü arasında kalan Kırcaova mevkiindeki bir çimento fabrikasına ait taş ocağında patlatma işlemi yapıldı.

Patlama sırasında seken taşların isabet ettiği Osman Zeki Çam ile Eyüp Şaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçileri Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralılardan Osman Zeki Çam hayatını kaybederken, Eyüp Şaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



