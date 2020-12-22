Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 21:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taş ocağındaki patlatmada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Gümüşhane’de bir taş ocağında yapılan patlatma işlemi sırasında seken taşlar, 2 işçinin vücuduna isabet etti. İşçilerden ağır yaralanan Osman Zeki Çam hayatını kaybetti, Eyüp Şaş ise yaralandı.
Merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyü arasında kalan Kırcaova mevkiindeki bir çimento fabrikasına ait taş ocağında patlatma işlemi yapıldı.
Patlama sırasında seken taşların isabet ettiği Osman Zeki Çam ile Eyüp Şaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçileri Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralılardan Osman Zeki Çam hayatını kaybederken, Eyüp Şaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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