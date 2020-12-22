Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinir krizi geçirerek yanına kimseyi yaklaştırmayan kişiyi polis ikna etti
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de sinir krizi geçirerek girdiği evinde eşyalara zarar veren kişi, polis ekiplerince ikna edildi.
İlhanlı Mahallesi'nde A.A.'nın tabancayla girdiği evinde sinir krizi geçirdiğini görenler durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kendini kilitlediği evinde eşyalara zarar veren, kapıyı açmamakta direnen A.A., uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı. Evin balkonundan içeri giren polis ekipleri, elinde kuru sıkı tabanca olduğu anlaşılan A.A.'yı ikna etmeyi başardı.
Dışarı çıkarılan A.A.. sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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