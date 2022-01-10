Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli’de plastik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasından gece yarısı alevler yükselmeye başladı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binayı saran yangına müdahale etti.
Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye takımı da yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
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