Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükkırım Mahallesi Abdurrahim Yeşil Caddesi'nde bulunan bir evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde kimsenin olmadığı belirtildi.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.
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