Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Fatih'te köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bir kişinin sokakta yaşayan köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlı Ö.B. gözaltına alınırken, köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde vatandaşların şüpheli Ö.B.'ye tepkisi yer alıyor.
Etiketler: Köpek Sokak Hayvanları
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