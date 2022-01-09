Halkalı Tren İstasyonu'nda hareket halindeki trenin lokomotif kısmından bir anda alevler yükseldi.

Alevleri fark eden makinis, son anda kendisini dışarı attı. Alevlerin sıçradığı hattın elektrik telleri koptu.

Vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.