Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 21:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Halkalı'da yük treninde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Halkalı Tren İstasyonu'ndaki yük treninde yangın çıktı. Makinistin kendisini son anda dışarıya attığı yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Halkalı Tren İstasyonu'nda hareket halindeki trenin lokomotif kısmından bir anda alevler yükseldi.
Alevleri fark eden makinis, son anda kendisini dışarı attı. Alevlerin sıçradığı hattın elektrik telleri koptu.
Vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Hızlı Tren Yangın
Sıradaki Haber
Antalya ve Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz