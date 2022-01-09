Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ile Pülümür ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde yoğunlaştı.

İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için 3 ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Bitlis

Bitlis Tatvan ve Mutki ilçelerinde ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bingöl

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 10 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.