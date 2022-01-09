Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Çevreye saçılan kıvılcımlar, tesisteki yanıcı malzemeleri tutuşturdu. Alevler, işletmenin tamamını sardı.
Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Yangın Geri Dönüşüm
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