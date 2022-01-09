Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Öğlen saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ise ulaşımda aksamalar yaşandı.
Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekletiliyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Ulaşım
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