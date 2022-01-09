Fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMO aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözlerle müdahalede bulunuluyor.

Konya ve civar ilçelerden yardım istendiği açıklandı.

Vali Alpaslan yangın bölgesinde

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yangın yerine geldi.

Yetkililerden bilgi alan Işık ve Kalaycı, çalışmaları takip ediyor.