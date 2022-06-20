Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, kısa sürede ham maddelerin bulunduğu alana yayılan yangının söndürülmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
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