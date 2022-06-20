Beypazarı ilçesinde emniyet ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunda inceleme yaptı.

Telefonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarına ait fotoğrafların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yabancı terörist savaşçı" oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Sürdürülen dijital incelemeler sonucu, zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi.

Şüphelilerin, TEM Şube Müdürlüğündeki ifadelerinde, PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. ve H.H tutuklandı, 2'si ise sınır dışı edildi.