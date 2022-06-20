Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 PKK/KCK ve bir FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.