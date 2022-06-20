Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheliye gözaltı
Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 PKK/KCK ve bir FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Terör Örgütü
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