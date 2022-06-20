Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 35 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

İstanbul genelinde 18 farklı adres belirlendi, şafak vakti düğmeye basıldı. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel hareket timleri ve polis helikopteri de ekiplere destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.