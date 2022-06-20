Yeni haftada Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

Özellikle yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ardahan, Kars çevrelerinde yağış görüleceğini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Salı gününe baktığımızda ise yine Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek. Çarşamba gününe baktığımızda ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz" dedi.

Yurt genelinde sıcaklık artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklık artacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Fevzi Burak Tekin, "Yeni haftayla birlikte hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Fakat doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkmasını beklemekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığı 18 ile 30 derece arasında seyredecek.

Ankara'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor.

İzmir'de ise 3 gün boyunca yağış yok, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.