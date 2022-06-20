Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 02:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te 34 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede 34 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçmeler Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin çıkış yapacağı istihbaratı üzerine KB-14 botuyla bölgeye hareket etti.
Ekipler, Kadırga Burnu açıklarına hareket halindeki "Mr. Hunter" isimli fiber tekneyi durdurarak içindeki 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
İçmeler Limanı'nda karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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