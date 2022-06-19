Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y, 70 yaşındaki babası S.Y, 14 yaşındaki oğlu E.Y ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.

H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.

Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı. Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.