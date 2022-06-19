Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y, 70 yaşındaki babası S.Y, 14 yaşındaki oğlu E.Y ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.
H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.
Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı. Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Y, kurtarılamadı.
Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Aydın
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