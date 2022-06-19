Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.
Pınarbaşı Mahallesi'nde yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tahliye edilen gölette 17 yaşındaki Resul Baybura ve 16 yaşındaki Yusuf Güzel'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Aydın
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