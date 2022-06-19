Muhtar Çelik, çocukların tablet, bilgisayar ve telefonla çok zaman geçirdiğine yönelik ailelerden gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Kolları sıvayan Çelik, muhtarlığın bir bölümünü çocuklar için kütüphaneye çevirdi. Çelik, bisiklet, spor ayakkabı, futbol topu gibi hediyeler vererek, çocukların kütüphaneye ve kitaplara ilgisinin artmasını teşvik etti.

Çelik, önceleri teknolojiye bağımlı olan çocukların, yürüttükleri çalışma sonucu kitap okumaya başladığını söyleyerek, "Şimdi iyi bir ortalama yakaladık. Aileler de memnun, çocuklarımız da memnun. Kampanyamıza 'Okuması çocuklardan, hediyesi muhtardan' dedik. Kampanyamızla mahallemizde güzel bir aile ilişkisi yakaladık. Bu kütüphane bize çok şey kattı. Ailelerimizle ve çocuklarımızla bir araya geldik. Onların hayallerine dokunmak bizi ciddi anlamda mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın yanında olacağız." dedi.

Çocukların psikolojik baskıyla kitap okumasını istemediklerini, bu nedenle parkta oyun oynamak, doğum günü ve çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Onlar mutlu olunca, bizde mutlu oluyoruz. 'Onların hayalleri bizim hayallerimizdir' diyorum. Onlar daha güzel yarınlara hazırlansınlar diye elimizden geleni yapmak zorundayız. Onun için onlara ve ailelerine teşekkür ediyorum. Onlar için buradayız. Onlar için 24 saatte çalışsak azdır."

Çelik, yaz tatili başladığı için çocukların kitapları okumasına yönelik çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Veliler kampanyadan memnun

Mahalle sakinlerinden Zeynep Sezen, çalışma sayesinde çocuklarının kitap okuma alışkanlığı kazandığını dile getirdi:

"Kampanyanın bize çok çok faydası oldu. Çünkü çocukları televizyon ve bilgisayar başından almamız mümkün değildi. Muhtarımızın projesi hem bizim için hem de çocuklarımız için çok iyi oldu. Çocuklarımız kitapları daha çok sevmeye başladılar. 'Kitabı hemen okuyup muhtara götüreyim ve hediyemi alayım' heyecanı da var. Allah razı olsun muhtarımızdan, bu projeyi yürüttüğü için. Bir veli olarak çok sevinçliyim."

İki çocuk babası Emrah Karataş da çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesiyle derslerinde de başarılarının arttığını söyledi:

"Çocuğum heyecanla kitabı bana getirdi. 'Muhtar amca kitabı okuyup götürünce, bana hediye veriyor' dedi. Çok mutlu oldum. Geldim, muhtarımızın yanına, bana da anlattı, bizi de mutlu etti. Mahallede neredeyse kampanyayı duymayan yok. Çocukların çoğunda kitapları görüyorum. Çok güzel bir olaya vesile oldu. Derslere etkisi oldu. Çocuğum kitap okuduğu için anlaması gelişti ve derslerini daha kısa sürede yapmaya başladı. Bilgisayardan da uzak durmaya başladı."

Çocuklardan Zeynep Özge Aras, kitap okumayı sevdiğini söyleyerek, "Boş zamanlarımda okuyup, muhtara geri getiriyorum. Hediyemi alıyorum. Kitap okumak beni eğlendiriyor, çok mutlu oluyorum. Muhtarıma teşekkür ediyorum."dedi.

Ali Efe Karataş, okumayı çok sevdiğini ve daha çok maceralı kitapları tercih ettiğini söyledi.

Kerem Güven ise 10 kitap okuduğunu, artık televizyon başında daha az zaman geçirdiğini anlattı.

Rabia Kızılaslan da kitapları okuduktan sonra muhtardan hediye aldıklarını söyleyerek, zamanlarının verimli geçtiğini sözlerine ekledi.