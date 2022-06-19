Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde A.S'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide buldu.
Gözaltına alınan A.S. emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Tarihi Eser
Son Haberler
- 20:34
- 20:21
- 20:52
- 20:42
- 19:25
Sıradaki Haber
Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz