Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. Yangının ormana sıçraması da engellendi.
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