Kastamonu’dan Karabük’e giden İrfan Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralılar İrfan Yılmaz, Mürüvvet Aslan, Satı Mehmet Aslan ve Mükerrem Yılmaz Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Tarladaki araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak Yediemin otoparkına çekildi.