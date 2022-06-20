Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 04:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de fabrikada patlama ve yangın
İzmir'de Petkim tesislerinde bulunan PVC fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
İzmir Aliağa'da bulunan Petkim PVC fabrikasındaki reaktörde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Petkim'den yapılan açıklamada, fabrikada küçük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi, patlamadan etkilenen kimse olmadığı belirtildi.
Patlamanın nedenini belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.
Son Haberler
- 04:38
- 04:16
- 03:46
- 02:57
- 04:25
Sıradaki Haber
Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz