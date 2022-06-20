İzmir Aliağa'da bulunan Petkim PVC fabrikasındaki reaktörde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Petkim'den yapılan açıklamada, fabrikada küçük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi, patlamadan etkilenen kimse olmadığı belirtildi.

Patlamanın nedenini belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.