Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kocaeli Dilovası'nda kimya fabrikasının üretim bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgeden son gelişmeler @trthaber'de.https://t.co/bwTZgaZbyC pic.twitter.com/O2Ioo8i5dJ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2022
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının ardından çalışanlar fabrikadan tahliye edildi.
Yangın, kısa sürede ham maddelerin bulunduğu alana yayıldı.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
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