Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kadın silahla vurularak öldürüldü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili kadının kocasını ve kayınbiraderini gözaltına aldı.
Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B. silahlı saldırıya uğradı.
Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B. gözaltına alındı.
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