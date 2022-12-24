İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1483 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 165 bin 235 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 553 şüpheli ile yoklama kaçağı 175 kişi hakkında işlem yapıldı, 430 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 56 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 69 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 lira ele geçirildi.

21 bin 150 araç kontrol edildi

Uygulamada, 1248 umuma açık yer denetlendi, 17 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 21 bin 150 araç ve 1001 motosiklet kontrol edildi. 1206 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi, 1 milyon 235 bin 874 lira ceza uygulandı.

Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 3 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.