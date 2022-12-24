D-100 karayolu Akıncılar ilçe girişinde, M.Ö. yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu ilk önce yol kenarında bulunan demir bariyerlere ardından plakası öğrenilemeyen bir tırın kasasına çarparak durdu.

Çarpışmanın etkisiyle kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan R.Ö., E.B , G.B. ve R.Ö. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.