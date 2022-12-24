Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan unsurlarınca 116 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 116 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 92 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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