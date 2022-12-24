100. Yıl mahallesi Kültür Merkezi yakınlarında medyana geldi. K.E.Ç. idaresindeki otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın altına girdi.

Kazada otomobil sürücüsü K.E.Ç. ve yanında oturan Ö.F.T. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri aracılığı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.