Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Karabük’te kontrolden çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi, kazada 2 kişi yaralandı.
100. Yıl mahallesi Kültür Merkezi yakınlarında medyana geldi. K.E.Ç. idaresindeki otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın altına girdi.
Kazada otomobil sürücüsü K.E.Ç. ve yanında oturan Ö.F.T. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri aracılığı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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