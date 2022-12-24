Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Özalp ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, Tepedam Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Van Trafik Kazası
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