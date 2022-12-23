Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 16 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde tarihi eser kaçakçılığıyla uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada T.V, H.V. ve M.V. yakalandı.
Şüphelilerin müşterek kullandıkları ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 16 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tescilsiz motosiklet ve bir metal arama dedektörü ele geçirildi.
Olayla ilgili T.V, H.V ve M.V. gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Tarihi Eser
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