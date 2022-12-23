İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde tarihi eser kaçakçılığıyla uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada T.V, H.V. ve M.V. yakalandı.

Şüphelilerin müşterek kullandıkları ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 16 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tescilsiz motosiklet ve bir metal arama dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili T.V, H.V ve M.V. gözaltına alındı.