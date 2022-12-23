İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Aralık'ta gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar arasında yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği iddia edilen ikiz kardeşlerden R.T'nin de olduğu öğrenildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği belirtilen ikiz kardeşlerden R.T'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer kardeş K.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, para sayma makinesi, farklı kişiler üzerine kayıtlı 175 banka kartı, 43 telefon, 10 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 bellek kartı ve 1 miktar esrar ele geçirilmişti.

Şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmalarında hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Zanlıların yasa dışı bahisten yaklaşık 37 milyon lira elde ettikleri ve paraları Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesapları üzerinden kripto paraya dönüştürdükleri tespit edilmişti.

Rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri belirlenen şüphelilerin banka ve kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen lüks bir otomobile el konulmuştu.