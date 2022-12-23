Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
[Fotograf: AA]
Marmaris'te çok sayıda kedi ve köpeğin ölüsünün bulunduğu evde temizlik yapıldı, evden 2 kamyon çöp çıktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle adrese gitmişti.
Aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpeğe rastlanılması üzerine kiracı olarak oturan H.A, gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti.
Belediye ekipleri evde sağ kalabilen kedi ve köpekleri hayvan barınağına götürmüştü.
Etiketler: Muğla
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