Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın balkonu çöktü.

Denize düşenler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.