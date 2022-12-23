Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 21:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Bebek'te restoranın balkonu çöktü, müşteriler denize düştü
Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bir restoranın balkonu çöktü. Müşterilerden bazıları denize düştü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın balkonu çöktü.
Denize düşenler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Beşiktaş Kaymakamlığı, yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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