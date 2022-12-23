Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de öğretmen servisi şarampole devrildi: 2'si öğrenci 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Durankaya beldesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğretmen, 2'si öğrenci 11 kişi yaralandı.
Hamit Bayram idaresindeki minibüs, kar ve tipinin etkili olduğu Yeni Mahalle yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 4 öğretmen, 2 öğrenci, 4 okul personeli ve sürücü, çevredeki araçlar ve bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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