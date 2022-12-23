Yusufeli barajında su seviyesi yükselmeye devam ediyor. 50 metreyi aşan su yüksekliğiyle Irmakyanı Köyü sular altında kaldı.

Artvin´de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım´da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali´nde (HES) su seviyesi 52,6 metreye yükseldi.

Artvin´in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan 275 metreyle Türkiye´nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutma işlemi devam ediyor.

Baraj kapakları kapanmasıyla gövde de biriken su seviyesi 52 metreyi geçti. Baraja yakın olan Irmakyanı köyü ilk sular altında kalacak olan köyler arasında yer alıyor.

Köylerinden yeni yerleşim yerlerine taşınan köy sakinleri, sular altına kalan köylerini en yakın noktaya gelerek dürbünle eski evlerine bakıyor.

TRT Haber'in dron kamerasından evini yakından gören Ali Taşçı, duygulu anlar yaşadı.

Köy Sakinlerinden Ali Taşcı; "Yaklaşık 50 sene önce bu evlerimizi yaptık. Bu köyde doğduk bu köyde yaşladık şuan da evlerimizin su altında kalmasını yavaş yavaş izliyoruz. Yusufeli’nde yapacak işimiz olmadığı için emekliyim ara sıra gelip köyümüzün sular altında kalmasını izliyoruz. Dürbünle bakıyoruz, yakından izliyoruz. Su altıda kaldığı için daha ileriye gidemiyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz köy. Hüzünleniyoruz haliyle ama yapacak bir şey yok bu bir devlet projesi mecbur olacak bu işler" dedi.