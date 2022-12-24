Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 92 yabancı uyruklu kişi ülkelerine gönderildi.
Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 92 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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