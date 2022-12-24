Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restorandaki balkonun çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı.

Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

[Fotoğraf: AA]

Tadilat çalışması sırasında aykırılık tespit edildiği öğrenildi

Öte yandan, balkonu çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi.

Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

4 kişi yaralanmıştı

Bebek'teki restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde yerlerinden sökülen tente direkleri balkonun denize çökmesine neden olmuş, yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.