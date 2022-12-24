Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'de bir eğlence mekanının önünde iki kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavga dönmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bir içkili mekan önünde Egemen Rahmi D. ile Onur Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Onur Ö. tabancasıyla Egemen Rahmi D'ye ateş etti.
Göğsünden yaralanan Egemen Rahmi D, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı
Kavga sırasında hafif yaralanan şüpheli Onur Ö, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Egemen Rahmi D'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
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