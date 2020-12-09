Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlama denetiminde araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ekipler denetimlerini sürdürüyor. Bursa'da durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Osmangazi ilçesi Soğanlı Kavşağı'nda 34 JT 9432 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobildeki 3 kişinin izin belgesi olmayınca araçtan indirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ceza yazılırken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem uygulanan şüpheliler, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uyuşturucu
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